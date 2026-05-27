Диетолог Соломатина предупредила о риске отрыва тромба из-за шпрот в рационе

Диетолог Елена Соломатина сообщила «Абзацу» , что шпроты содержат канцерогенные вещества и много соли, что может негативно влиять на организм человека.

По словам специалиста, копчение — это один из основных факторов, делающих шпроты опасными.

«Бензапирен и акриламид наносят ущерб, разрушают наши ткани, вызывают окислительный стресс и раннее старение», — отметила Соломатина.

Врач предупредила, что для людей с хроническими заболеваниями этот продукт может быть опасен, особенно при наличии сопутствующих факторов. Например, большое количество соли в шпротах способно резко поднять давление, что у людей с сосудистой недостаточностью может вызвать отрыв тромба, аритмию и даже смерть.