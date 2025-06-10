Диетолог Соломатина отметила, что черешня помогает регулировать сон и снижать стресс

Черешня — летняя ягода, которая пользуется большой популярностью у россиян. Традиционно ее урожай собирают в июне и июле. О том, чем полезна эта ягода и как ее правильно есть, «Вечернему Петербургу» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, несмотря на высокое содержание глюкозы и сахарозы, черешня — кладезь полезных веществ. В плодах есть клетчатка и пектины, которые благотворно влияют на пищеварение и помогают очистить кишечник от токсинов, радионуклидов и солей тяжелых металлов. Также в черешне много калия и магния.

Особого внимания заслуживают антиоксиданты. Они защищают организм от окисления клеток и укрепляют стенки сосудов. Например, антоцианы, которые придают ягоде темно-красный цвет, обеспечивают мощную защиту организма. Чем ярче и темнее плод, тем выше в нем концентрация полезных антиоксидантов. В светлой желтой черешне больше бета-каротина, но меньше антоцианов, отметил сайт Piter.TV.

Одно из главных достоинств черешни — высокое содержание мелатонина. Этот гормон регулирует сон и помогает снизить стресс. Мелатонин положительно влияет на нервную систему, улучшает качество сна и предотвращает развитие сердечных заболеваний и рака. Регулярное употребление черешни способствует укреплению здоровья и повышению сопротивляемости организма различным заболеваниям.

Врач Соломатина подчеркнула, что некоторые люди могут испытывать дискомфорт после употребления даже небольшого количества черешни из-за повышенной чувствительности. Лицам с избыточным весом, повышенным уровнем глюкозы в крови и предрасположенностью к диабету следует быть особенно осторожными.