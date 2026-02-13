Диетолог Шейфер призвала ограничиться двумя-тремя блинами за один прием пищи, чтобы не навредить фигуре в Масленицу

Масленица — это время, когда на столах появляется множество угощений, в том числе блины. Врач-диетолог клиники «К+31» на Лобачевского Анна Шейфер рассказала «Известиям» , как можно насладиться этим праздником, не навредив при этом своей фигуре.

По словам специалиста, главное — соблюдать умеренность. Она рекомендовала не увлекаться количеством и ограничиться двумя-тремя блинами за один прием пищи. Один классический блин диаметром около 20 сантиметров содержит примерно 150–200 калорий, в зависимости от начинки. Вместо сметаны или масла диетолог посоветовала использовать тонкий слой творожного сыра с зеленью или греческий йогурт с ягодами и фруктами.

Также эксперт рекомендовала экспериментировать с рецептами. Можно заменить часть муки цельнозерновой или овсяной, добавить яйца и фрукты для естественной сладости. Такие блины будут содержать больше клетчатки и витаминов, а их гликемический индекс будет ниже.

Важно учитывать и общий баланс рациона в течение дня. Если блины запланированы на завтрак, можно начать с овощного салата или смузи из шпината и авокадо. Это поможет обеспечить организм клетчаткой и избежать резких скачков сахара в крови. Вечером переедание поможет компенсировать прогулка или легкая тренировка: около 30 минут ходьбы позволяют сжечь 150–200 калорий.

Не стоит забывать и о поддержании водного баланса. По словам диетолога, обычная вода или травяной чай помогают уменьшить отечность и снизить тягу к сладкому.