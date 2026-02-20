Диетолог Схашок посоветовала учитывать индивидуальные особенности организма при соблюдении поста
Диетолог Самира Схашок поделилась советами, как соблюдать Великий пост без ущерба для здоровья. Об этом сообщили «Краснодарские известия».
По словам специалиста, большинство людей могут соблюдать Великий пост без вреда для самочувствия, учитывая индивидуальные особенности организма.
«Однако пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ, расстройствами пищевого поведения, диабетом, беременным женщинам, детям и пожилым людям следует подходить к этому процессу с осторожностью», — отметила медик.
В таких ситуациях она посоветовала тщательно подбирать меню, избегая голодания и резкого снижения калорийности. Людям с сахарным диабетом, особенно первого типа, нужно чаще контролировать уровень глюкозы в крови.