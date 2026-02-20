Диетолог Схашок посоветовала учитывать индивидуальные особенности организма при соблюдении поста

Диетолог Самира Схашок поделилась советами, как соблюдать Великий пост без ущерба для здоровья. Об этом сообщили «Краснодарские известия» .

По словам специалиста, большинство людей могут соблюдать Великий пост без вреда для самочувствия, учитывая индивидуальные особенности организма.

«Однако пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ, расстройствами пищевого поведения, диабетом, беременным женщинам, детям и пожилым людям следует подходить к этому процессу с осторожностью», — отметила медик.

В таких ситуациях она посоветовала тщательно подбирать меню, избегая голодания и резкого снижения калорийности. Людям с сахарным диабетом, особенно первого типа, нужно чаще контролировать уровень глюкозы в крови.