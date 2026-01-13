Диетолог Схашок объяснила проблемы с ЖКТ после праздников нарушением режима питания

Избыток жирной пищи и алкоголя во время праздников может вызвать неприятные симптомы, такие как вздутие живота, изжога и расстройство стула. Подробнее рассказала диетолог Самира Схашок в интервью « Краснодарским известиям ».

По ее словам, одной из причин являются переедание и нарушение режима питания. Большие объемы пищи и продукты с высокой энергетической плотностью перегружают желудок и могут замедлять работу кишечника. Это приводит к задержке пищи в желудочно-кишечном тракте, вызывая ощущение тяжести и вздутия.

Кроме того, неправильное питание влияет на микрофлору кишечника. Избыток обработанных продуктов может изменить состав микробиоты и уменьшить количество полезных бактерий, что ухудшает пищеварение и барьерную функцию кишечника.