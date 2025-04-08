Диетолог Семирядов: цикорий содержит клетчатку, питающую полезные бактерии кишечника

Цикорий содержит инулин — клетчатку, которая питает полезные бактерии кишечника и положительно влияет на здоровье. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

Корень цикория по своей природе не содержит кофеина, поэтому он является отличным заменителем кофе. Однако мало кто знает, что он помогает регулировать уровень сахара в крови и может снизить инсулинорезистентность. Обзор 25 исследований показал, что добавление инулина из цикория может помочь снизить резистентность к инсулину у людей с диабетом II типа, особенно среди людей с лишним весом.

Семирядов добавил, что инсулинорезистентность возникает при длительных периодах повышенного уровня инсулина, это повышает риски развития диабета II типа. При этом нутрициолог напомнил, что цикорий подходит далеко не всем — людям с аллергией на амброзию или пыльцу березы не следует его употреблять.