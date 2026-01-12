Диетолог Семирядов рассказал, что правило тарелки поможет организму справиться с последствиями новогодних застолий

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с радио Sputnik рассказал, как помочь организму прийти в себя после новогодних праздников. Доктор порекомендовал придерживаться правила тарелки.

По словам эксперта, это универсальная система питания, не требующая подсчета калорий, сложных схем и строгих запретов.

«Тарелка условно делится на три части: 50% — овощи, желательно свежие, не термически обработанные; 25% — белковая часть, это может быть рыба, птица, яйца, морепродукты или нежирное мясо; последние 25% — сложные углеводы, например, цельнозерновые крупы, твердые макароны, картофель или батат», — объяснил Семирядов.

Рацион также следует дополнить полезными жирами: орехами, семенами, небольшим количеством оливкового масла или темного шоколада. Для насыщения организма нужно собирать такие тарелки три-четыре раза в день.

Врач подчеркнул важность овощей и белка в рационе и добавил, что соусы лучше подавать отдельно — это поможет снизить количество лишних калорий.