Диетолог Селезнева призвала съедать не более двух пирогов в день

Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru сообщила, что для сохранения здоровья стоит ограничить употребление пирогов до одного-двух в день.

Она подчеркнула, что в рационе современного человека уже присутствует избыток мучных и кондитерских изделий, поэтому важно быть сдержанным в их потреблении, написали «Известия».

«Уж если и баловать себя пирогами, то изредка и по праздникам, и в умеренном количестве: один-два пирога», — поделилась эксперт.

Врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова указала, что иногда даже строгая диета и тренировки не приводят к потере веса из-за ряда заболеваний, таких как гипотиреоз, нарушение работы щитовидной железы.