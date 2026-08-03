Диетолог Русакова рассказала, что сочетание арбуза с хлебом может негативно сказаться на здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что сочетание арбуза с хлебом может негативно сказаться на здоровье. В беседе с «Абзацем» она объяснила, что такая комбинация продуктов повышает уровень сахара в крови и создает нагрузку на поджелудочную железу.

По словам специалиста, большое количество клетчатки и простых углеводов в арбузе и хлебе может вызвать вздутие живота, газообразование и брожение в кишечнике. Людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, нарушением толерантности к глюкозе, а также заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и почек следует избегать такого сочетания продуктов.

Кроме того, мариновать арбуз в соевом соусе, где повышена доза натрия, не рекомендуется людям, предрасположенным к отекам или гипертонии, так как это может способствовать задержке жидкости в организме.