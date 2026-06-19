Диетолог Русакова предупредила об опасности цикория для гипотоников
Цикорий часто позиционируется как полезный напиток, способный заменить кофе. Однако он не всегда является хорошей альтернативой, сообщила диетолог Дарья Русакова в беседе с сайтом KP.RU.
У цикория есть свои плюсы. Среди них — отсутствие кофеина, а также содержание витаминов B6 и C, бета-каротина.
Специалист обратила внимание на минусы продукта. Так, он снижает кислотность мочи. Если человек пьет мало воды и употребляет много цикория, это может спровоцировать образование конкрементов в почках.
Кроме того, напиток способен снижать давление, что является прямым риском для гипотоников.