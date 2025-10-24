Диетолог Русакова предупредила, что избыток соли в рационе повышает риски болезней сердца

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение 2025» указал на проблемы в рационе россиян: потребление сахара превышает безопасную норму в четыре раза, а соли — в два с половиной раза. Диетолог Дарья Русакова в комментарии «Ридусу» подчеркнула риски для здоровья, связанные с несбалансированным питанием.

Специалист отметила, что избыток соли в рационе может привести к гипертонии и заболеваниям сердца, а также мочевыделительной системы. Высокое содержание сахара способствует развитию ожирения и диабета второго типа.

«Избыточное потребление красного мяса, особенно обработанного в виде колбасных изделий, может повышать риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — предостерегла диетолог.

По словам Русаковой, недостаток рыбы и овощей в рационе может негативно сказаться на умственной деятельности, работе щитовидной железы, сердечно-сосудистой и иммунной системах.