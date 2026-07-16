Диетолог Русакова предостерегла от неправильного хранения замороженного зефира

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила, что замороженный зефир может стать причиной отравления, если хранился в морозильной камере без упаковки. Об этом написала «Москва 24» .

В последнее время россияне стали массово делиться в интернете способом приготовления необычного десерта: они замораживают зефир и отмечают, что от этого он становится только лучше. Однако при неправильном проведении такой эксперимент может закончиться отравлением.

По словам Русаковой, зефир ни в коем случае нельзя класть в морозилку в открытой таре. Дело не только в том, что он впитает в себя все запахи других продуктов. Если рядом окажется сырое мясо или рыба, то болезнетворные бактерии, которые могут в них находиться, способны попасть на десерт.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина также напомнила, что зефир содержит много сахара. Она пояснила, что холод делает десерт менее сладким лишь на ощущение: количество сахара остается прежним и влияет на микробиом и уровень глюкозы в крови. Поэтому диетолог рекомендовала ограничиться одной штукой в день и вовсе отказаться от десерта людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом.