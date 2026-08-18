Диетолог Русакова посоветовала употреблять яблоки разных цветов для получения максимальной пользы

Диетолог Дарья Русакова в преддверии Яблочного Спаса поделилась с сайтом «Ридус» советами о том, какие яблоки наиболее полезны.

По словам эксперта, зеленые яблоки обладают низким гликемическим индексом и богаты витамином С и антиоксидантами. Они менее аллергенны и рекомендуются детям, а также людям с сахарным диабетом и тем, кто следит за массой тела.

Красные яблоки, как отметила диетолог, содержат витамин С и витамин А, благотворно влияющие на иммунитет и зрение. Они более сладкие и удобны для тех, кто не любит кислые фрукты. Однако в них больше сахара и калорий.

Желтые яблоки богаты бета-каротином, способствующим улучшению зрения. По словам Русаковой, в них содержится больше железа, чем в красных. Специалист рекомендовала чередовать яблоки разных цветов для получения максимальной пользы.