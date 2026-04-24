Диетолог Русакова отметила, что при атеросклерозе и диабете разрешено употреблять творог с жирностью около 1,5–2%

Творог — ценный кисломолочный продукт, который славится своим полезным составом. Он содержит белок, кальций, витамины и микроэлементы, способствующие укреплению здоровья сердца, костей и улучшению обмена веществ. Однако при атеросклерозе и сахарном диабете важно правильно выбирать вид творога и контролировать его потребление. Врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала URA.RU , какой творог предпочтителен для людей с этими заболеваниями.

По жирности творог делится на четыре категории: обезжиренный (до 2%), маложирный (до 5%), полужирный (до 9%) и жирный (до 23%). Для людей с атеросклерозом оптимальным выбором является творог с жирностью около 1,5–2%. Такой продукт обеспечивает длительное чувство сытости и не способствует повышению уровня «плохого» холестерина.

При атеросклерозе важно не перегружать организм насыщенными жирами, поэтому от жирного творога (18% и выше) лучше отказаться. Врач также отметила, что полностью обезжиренный творог не рекомендуется, так как он может содержать больше консервантов и крахмала и хуже усваивается.

При атеросклерозе рекомендуется употреблять около 100 граммов творога в день, чтобы избежать избытка белков, жиров и калорий. Творог должен быть не слишком соленым и предпочтительно натуральным, без добавок. Его можно сочетать со сметаной жирностью 10–15%, а также добавлять зелень и ягоды.

Для людей с сахарным диабетом творог разрешен, но важно избегать творожных изделий с сахаром и различными фруктовыми и злаковыми добавками. Творог полезен для людей с сахарным диабетом, так как содержит белок, который легко усваивается и поддерживает мышечную массу без резкого повышения сахара.