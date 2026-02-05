Диетолог Русакова отметила, что блины противопоказаны людям с избыточной массой тела

Блины — традиционное блюдо Масленицы, однако для некоторых людей они могут оказаться вредными. Врач-диетолог Дарья Русакова поделилась с URA.RU информацией о том, кому следует ограничить их употребление и как можно заменить это блюдо.

По словам эксперта, блины являются высококалорийным продуктом из-за наличия в их составе муки, яиц, масла и сахара. Их калорийность зависит от рецепта и начинки. Дарья Русакова отмечает, что для здорового взрослого человека употребление одного-двух блинов в день не окажет критического влияния на рацион и здоровье, однако это количество может варьироваться в зависимости от общего суточного потребления калорий, уровня физической активности, возраста и состояния здоровья.

Блины противопоказаны людям с избыточной массой тела, ожирением, сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена. При гастрите, язве, панкреатите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта также следует отказаться от этого блюда. Врач рекомендует избегать блинов с жирными мясными начинками людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением липидного обмена и атеросклерозом.

Для снижения калорийности блинов можно использовать менее калорийные продукты: нежирное молоко, заменить часть пшеничной муки на овсяную, гречневую или льняную, готовить тесто без добавления сахара и отказаться от большого количества масла при жарке.

Время употребления блинов зависит от индивидуальных предпочтений, но традиционно их едят на завтрак и обед. Употребление такой пищи на ужин нежелательно, так как это может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.