Диетолог развеял миф о пользе мюсли с йогуртом на завтрак

Из-за регулярного потребления мюсли с йогуртом на завтрак могут возникнуть проблемы с сердцем, воспаления и скачки сахара в крови. Об этом заявил калифорнийский кардиолог Санджай Бходжар, сообщила газета Daily Express .

Врач предупредил, что мюсли с йогуртом не содержат в себе достаточного количества питательных веществ и могут негативно сказаться на здоровье.

«То, что на этикетке выглядит полезным, не всегда полезно для сердца», — объяснил он.

Кардиолог призвал избегать ароматизированный сладкий йогурт с добавками, а также дешевые мюсли из супермаркета и отдавать предпочтение натуральным продуктам без лишних добавок.

Ранее заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова рассказала о вреде хлопьев с молоком. Подобные завтраки быстро повышают уровень глюкозы в крови и не дают длительного чувства сытости.

Специалист посоветовала есть по утрам блюда с белками и жирами. В качестве примера она привела омлет и бутерброд на зерновом хлебе.