Врач Чиркова рассказала, что хлопья с молоком повышают уровень глюкозы в крови

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова в интервью NEWS.ru заявила, что хлопья с молоком не являются полезным завтраком.

По ее словам, такой завтрак быстро повышает уровень глюкозы в крови, но не дает длительного чувства сытости.

«Хлопья — это измельченная в пыль мука, которая мгновенно переваривается», — пояснила Чиркова.

Из-за этого уровень глюкозы в крови повышается слишком быстро, вырабатывается много инсулина, поэтому очень скоро снова хочется есть. Специалист подчеркнула, что для утреннего приема пищи лучше выбирать блюда с белками и жирами, например, омлет или бутерброд на зерновом хлебе.