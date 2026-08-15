Диетолог Разаренова посоветовала не давать мед детям до года
Мед противопоказан детям младше 12 месяцев, людям с диабетом и склонностью к аллергии, сообщает Москва 24.
Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова напомнила об ограничениях в употреблении меда. По ее словам, продукт служит прежде всего источником углеводов и разнообразит рацион, но есть его в больших количествах не стоит.
Разаренова пояснила, что мед должен укладываться в общий лимит свободных сахаров. Для рациона на 2 тысячи килокалорий он составляет около 50 граммов, а оптимально — 25 граммов. В день можно съедать одну-две чайные ложки меда, если человек почти не употребляет другие сладости.
Регулярное употребление меда в больших количествах способствует набору веса, повышению уровня глюкозы в крови и риску кариеса. Людям с диабетом и повышенным аллергическим фоном врач посоветовала согласовать допустимую норму с лечащим специалистом.
Мед лучше сочетать с белковыми продуктами — натуральным йогуртом или творогом. Добавлять его в горячий чай не следует: нагрев снижает долю биологически активных веществ, но токсичным продукт от этого не становится.