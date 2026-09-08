Диетолог Разаренова отметила, что лечение пациентов со сверхожирением осложняют сопутствующие диагнозы

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала Общественной Службе Новостей о сложностях лечения пациентов со сверхожирением. Это пациенты, чей индекс массы тела превышает 50 кг/м².

По словам докторай, у людей с выраженной степенью ожирения есть ряд сопутствующих проблем со здоровьем: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и синдром обструктивного апноэ.

Все эти заболевания создают определенные ограничения для снижения веса. Из-за них усложняются и более радикальные методы борьбы с ожирением, такие как бариатрическая операция, поскольку у таких пациентов повышенные анестезиологические риски.

Разаренова подчеркнула, что таким пациентам нужно уделять больше внимания, так как проблем со здоровьем у них больше, чем у людей с ожирением первой степени.