Диетолог Разаренова назвала малину чемпионом по содержанию клетчатки

Врач-диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik рассказала, какие ягоды полезно включить в летний рацион и почему.

Александра Разаренова отметила, что каждая ягода имеет уникальный набор питательных веществ. Например, ягоды темного цвета, такие как черника и черная смородина, содержат антоцианы — пигменты, которые придают им темно-синий цвет. Эти соединения активно изучаются в контексте здоровья сосудов, когнитивной функции и антиоксидантной защиты.

Малина, по словам диетолога, чемпион по содержанию клетчатки. На 100 граммов ягоды приходится около шести-семи граммов клетчатки, что способствует поддержке здоровья кишечника и контролю уровня насыщения.

Ежевика также богата клетчаткой, полифенолами, марганцем и витамином К. Клубника выделяется среди других ягод своим метаболическим профилем: она содержит много витамина С, фалатов и антиоксидантов. При этом клубника низкокалорийна и может помочь в вопросах гидратации.

Разумной порцией ягод для большинства здоровых людей диетолог назвала 150–300 граммов в сутки. Ягоды можно есть как отдельно, так и в сочетании с другими продуктами, например, с йогуртом или творогом. Однако врач предупредила, что ягоды могут вызывать аллергические реакции, поэтому важно учитывать индивидуальные особенности организма.