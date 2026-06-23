Диетолог рассказала, кому не стоит есть помидоры со шкуркой

Диетолог Белоусова: томаты со шкуркой опасны при хронических болезнях

При некоторых хронических заболеваниях употребление томатов со шкуркой может навредить здоровью, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в разговоре с 360.ru.

Помидоры обладают полезными свойствами — они богаты витаминами, ликопином и каротиноидами, а их шкурка представляет собой клетчатку. Однако она считается плохо растворимой.

«Ее мы практически не усваиваем, но это подкормка для братьев наших меньших — кишечной микрофлоры», — сказала специалист.

Любые свежие овощи рекомендуется исключить из меню при обострении гастрита, энтерита и колита. Речь идет в том числе и о томатах.

«Когда нет обострения этих заболеваний, противопоказаний по помидорам нет. Если заболевания хронические все-таки есть — по возможности лучше помидоры от шкурки очищать», — добавила Белоусова.

Для кого еще опасны томаты, читайте в материале 360.ru.