Диетолог рассказал, для кого особенно опасны БАДы для снижения веса с маркетплейсов

Роспотребнадзор призвал изъять из продажи незарегистрированные препараты для снижения веса. Подростки бесконтрольно покупали их на маркетплейсах. Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина рассказала ведущей 360.ru Регине Понамаревой, чем опасны такие БАДы для похудения.

Надзорное ведомство заинтересовали незарегистрированные препараты с сибутрамином, которые продавались под несколькими торговыми марками. Соломатина сообщила, что они чреваты привыканием.

«Во-первых, возникает некая зависимость, потому что тогда, когда мы перестаем им пользоваться, нам мир будет казаться уже скучным и унылым, и серым», — объяснила она.

Но главный минус этих БАДов в другом. Содержащееся в них активное вещество действует на симпатическую систему.

«Увеличивает тонус сосудов, повышает давление, может вызывать тревожность, бессонницу. Увеличивается частота сердечных сокращений», — сказала Соломатина.

Такие добавки для похудения могут сыграть злую шутку с людьми, имеющими проблемы со здоровьем. Собеседница 360.ru призвала не увлекаться ими при сердечно-сосудистых заболеваниях, неустойчивой психике и склонности к психозам.