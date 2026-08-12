Врач Исаев предупредил, что сибутрамин в БАДах для похудения представляет опасность для психического состояния

Сибутрамин в биологически активных добавках (БАДах) для похудения представляет опасность для психического состояния и сердечно-сосудистой системы. Сибутрамин влияет на центральную нервную систему и снижает аппетит, блокируя обратный захват серотонина и норадреналина. По словам врача-психиатра Руслана Исаева, вещество может повышать частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Об этом написала Zvezdanews .

При превышении дозы сибутрамина могут возникнуть нежелательные реакции: учащение пульса, повышение артериального давления, сердцебиение, нарушения ритма, тревога, возбуждение, тремор, головная боль. В тяжелых случаях возможны судороги и серьезные сердечно-сосудистые нарушения.

Вещество также может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, например, с антидепрессантами. Это способно привести к опасным реакциям, включая серотониновый синдром.

Врач-психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев подчеркнул, что сибутрамин относится к психостимуляторам и может вызывать тревогу, нарушения сна и изменения психического состояния вплоть до галлюцинаций. Специалист напомнил, что препараты для снижения веса должны приниматься по назначению врача.