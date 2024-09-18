Диетолог рассказал о самых опасных и незаменимых продуктах для кожи

Диетолог Дианова: для увлажнения кожи нужно есть сухофрукты и орехи

Для здоровья кожи в рацион питания нужно добавлять продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот и исключить сахар и вредные привычки. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Сухость кожи связана с несколькими механизмами. Во-первых, гликирование. Негативно влияет на этот процесс постоянное потребление сахара», — пояснила специалист.

Дианова заявила, что важно сократить или совсем отказаться от добавленного сахара, заменить его можно фруктами, сухофруктами. В рацион также нужно добавить растительные масла, рыбу и орехи. Диетолог посоветовала отказаться от курения.

Улучшить состояние кожи могут листы нори. Чипсы из водорослей способны снижать уровень холестерина, улучшать пищеварение и состояние кожи.