Альтернатива картофельным чипсам улучшит кожу и снизит холестерин

Заменой жирным картофельным чипсам и другим снекам могут стать листы нори. Чипсы из водорослей способны снижать уровень холестерина, улучшать пищеварение и состояние кожи, сообщила РИА «Новости» врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

Морские водоросли, по ее словам, богаты йодом, антиоксидантами и витамином С. Шмелева сообщила, что они содержат бета-каротин, который способствует увлажнению и защите кожи. Кроме того, чипсы из нори снижают уровень холестерина в крови.

«Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника», — сказала она.

В Великобритании 17-летний парень ел только чипсы, картофель фри и белый хлеб. Из-за такой диеты в его организме возник дефицит меди, селена, витаминов В12 и D. Впоследствии подросток ослеп.