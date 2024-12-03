Диетолог рассказал о неожиданном свойстве какао

Напиток из какао-бобов повысит настроение и поможет взбодриться. Об этом заявила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА «Новости» .

Она отметила, что в его составе есть много полезных веществ: железо, калий, фосфор, магний, провитамин А, витамин Е, рибофлавин, тиамин и никотиновая кислота. Также в этом напитке содержатся полифенолы, которые имеют антиоксидантную активность, снижающую риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга», — объяснила Стародубова.

По ее словам, продукты с высоким содержанием какао-бобов нормализуют артериальное давление.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала цитрусовые прекрасным источником витамина С. Она объяснила, что в зимний период эти фрукты полезны для поддержки иммунитета. Кроме того, в цитрусовых есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые положительно влияют на работу кишечника.