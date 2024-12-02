Диетолог Круглова заявила, что все цитрусовые одинаково полезны в зимний период

Цитрусовые — прекрасный источник витамина С, который хорошо сохраняется в этих плодах благодаря плотной корочке. Мандарины, помело, апельсины и лимон схожи по наличию питательных веществ, поэтому все эти фрукты одинаково полезно употреблять для поддержки иммунитета зимой. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, цитрусовые также содержат растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые положительно влияют на микробиоту кишечника. Яркий окрас плодов обеспечивает провитамин А.

Кроме того, в цитрусовых содержится большое количество калия, подчеркнула Круглова.