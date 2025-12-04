Диетолог Прунцева назвала мандарины кладовой здоровья

Мандарины являются символом зимнего праздника и источником хорошего настроения. Эти яркие фрукты не только радуют вкусом, но и приносят пользу здоровью. Врач-диетолог и терапевт Тамара Прунцева из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи рассказала KP.RU о преимуществах употребления мандаринов.

По ее словам, цитрусовые богаты витамином C, флавоноидами, антиоксидантами и фитонцидами, которые укрепляют иммунитет и защищают организм.

«Мандарины можно назвать кладовой здоровья: в них полностью отсутствуют нитраты, а лимонная кислота нейтрализует вредные соединения, действуя как природное противоядие», — отмечает эксперт. Она подчеркивает, что полезна не только мякоть, но и кожура с эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами.

Несмотря на то что мандарины ассоциируются с зимой и Новым годом, их полезность не зависит от сезона. Тамара Прунцева объясняет, что фрукты импортируют из разных стран круглый год, и их качество важнее времени покупки.

Также диетолог советует не забывать о разнообразии рациона. Хотя мандарины низкокалорийны и богаты полезными веществами, важно включать в питание разные фрукты и овощи.

Рецепт новогоднего чая с мандариновой кожурой станет отличным дополнением к праздничному столу. Кожура от двух-трех свежих мандаринов, добавленная в чай с имбирем и корицей, не только придаст напитку цитрусовый аромат, но и обогатит его полезными свойствами.