Диетолог Пристанский предупредил об опасности маринада для шашлыка на основе майонеза

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» назвал майонез наихудшим выбором для маринада шашлыка. Он пояснил, что такой маринад не выдерживает высоких температур и превращается в канцероген.

По словам эксперта, мариновать мясо в майонезе — серьезный удар для поджелудочной железы. При жарке на открытом огне майонез, являющийся эмульсией из масла, яиц и горчицы, окисляется и образует вредные соединения, что увеличивает нагрузку на печень. Это может привести к изжоге, а в долгосрочной перспективе — к повышению уровня холестерина, написало URA.RU.

Пристанский также высказался о маринадах на основе уксуса и лимонного сока, назвав их «советскими пережитками». По его мнению, такие маринады использовались для того, чтобы перебить запах несвежего мяса. Если продукт свежий, то замачивание в кислоте не требуется.