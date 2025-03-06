Диетолог Поляков: тяга к сладкому может указывать на дефицит магния и хрома

Повышенная тяга к сладкому может сигнализировать о нехватке в организме витаминов и минералов. Об этом рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков aif.ru .

По словам специалиста, пристрастие к сладостям может быть связано с нарушением углеводного обмена, инсулинорезистентностью или сахарным диабетом. Кроме того, оно может указывать на хронический стресс или привычку успокаиваться при помощи конфет.

За тягой к сладкому могут скрываться нереализованные желания и общее состояние усталости. В таких случаях конфеты — это способ подсластить пилюлю, когда нужно продолжать работать.

Также желание съесть что-нибудь сладкое может говорить о нехватке магния, хрома и некоторых витаминоподобных веществ, подчеркнул Поляков.