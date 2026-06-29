Диетолог Поляков сообщил, что наибольшую пользу для организма приносят темные сорта винограда

Диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какие сорта винограда наиболее полезны для здоровья.

По словам эксперта, наибольшую пользу для организма приносят темные сорта винограда — красный, черный и фиолетовый. Это связано с тем, что в них содержится больше ресвератрола и других антиоксидантных комплексов.

Поляков также отметил, что в косточках винограда есть полезные вещества, например, Омега-6. Хотя из косточек делают масло, дефицита этих веществ нет, и есть их можно по желанию.