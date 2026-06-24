Диетолог Поляков предупредил о рисках употребления кукурузы при системном воспалении

Диетолог Антон Поляков сообщил aif.ru , что вареная кукуруза, хоть и полезна для здоровья, может оказаться нежелательной в рационе некоторых людей.

По словам специалиста, кукурузу стоит исключить из рациона при индивидуальной непереносимости, аллергической реакции и системном воспалении. Вещества, содержащиеся в продукте, могут поддерживать воспалительный процесс в последнем случае.

Поляков порекомендовал не добавлять слишком много соли в кукурузу, так как это может негативно сказаться на почках и вызвать отеки.

Несмотря на это, регулярное употребление вареной кукурузы может благотворно влиять на пищеварение и сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию клетчатки и калия, передает RT.