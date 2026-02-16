Диетолог Поляков посоветовал не сочетать блины с молоком и алкоголем

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью aif.ru поделился рекомендациями по употреблению блинов. Он отметил, что блины достаточно универсальны и могут быть поданы с различными начинками, включая рыбу и мясо.

По словам специалиста, не стоит запивать блюдо молоком или другими молочными продуктами.

«С молоком, молочными продуктами, с алкогольными напитками, с напитками, которые подвержены брожению, точно не надо потреблять блины», — подчеркнул медик.

Как пояснил эксперт, людям с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергией на глютен, непереносимостью яичного белка и дефицитом лактазы следует избегать употребления блинов, приготовленных по стандартному рецепту.