Диетолог Поляков назвал полуфабрикаты самыми вредными котлетами

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в комментарии для aif.ru заявил, что стоит ограничить употребление котлет определенного вида. По его словам, самые вредные котлеты — это полуфабрикаты, которые содержат много хлеба и различных добавок.

Поляков пояснил, что в таких полуфабрикатах может даже не быть животного белка, при этом они содержат множество ароматизаторов, красителей, стабилизаторов и других добавок, которые маскируют настоящий вкус и цвет продукта.

«Такие продукты точно не идут на пользу», — добавил врач.

Он подчеркнул, что добавление хлеба и различных стабилизаторов ухудшает качество котлет и уменьшает их пищевую ценность.