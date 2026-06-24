Диетолог Поляков назвал полезными котлеты, сделанные из свежеприготовленного фарша с мясом

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, как приготовить полезные котлеты. По его мнению, лучше всего подойдут котлеты из домашнего фарша.
Поляков пояснил, что полезными можно считать котлеты, сделанные из свежеприготовленного фарша с мясом, специями и луком. Для улучшения клейкости можно добавить яйцо. Соль добавляется по вкусу. Такой вариант белка хорошо усваивается организмом.
«Это самый оптимальный вариант котлет. Соль добавлять по вкусу», — сказал медик.
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