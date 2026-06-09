Диетолог Писарева рассказала о безопасной порции черешни и вишни

Врач-диетолог Ирина Писарева в разговоре с RT поделилась информацией о том, сколько черешни и вишни можно съедать без вреда для здоровья. Она отметила, что в 100 граммах черешни содержится примерно 10–12 граммов природного сахара.

По словам эксперта, употребление более 500 граммов черешни может негативно сказаться на поджелудочной железе и печени, поскольку избыток фруктозы превращается в жировую ткань. Кроме того, черешня и клубника обладают легким слабительным эффектом, и переедание может привести к вздутию, брожению и диарее из-за высокого содержания органических кислот и пептинов.

Для здорового человека без острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и диабета суточная норма составляет 300–400 граммов. При диабете или инсулинорезистентности рекомендуется ограничить употребление до 150 граммов и есть ягоды только после еды.

При обострении гастрита или панкреатита оба продукта следует исключить из рациона. В стадии ремиссии можно употреблять до 100 граммов черешни. Детям от трех до десяти лет рекомендуется начинать с нескольких ягод, а при отсутствии острой реакции можно увеличить порцию до 150 граммов. Беременным женщинам допустимо употреблять до 300 граммов, но с осторожностью, так как черешня может снижать давление.