Диетолог Писарева посоветовала включить в рацион инжир при анемии

В интервью радиостанции Sputnik диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о полезных свойствах инжира.

По словам эксперта, фрукт богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой, которая улучшает пищеварение.

«Также в инжире содержится калий, кальций, магний, фосфор, что поддерживает работу сердца и сосудов. Кальций помимо прочего — это укрепление костей», — отметила медик.

Она также сообщила, что плоды содержат негемовое железо, которое показано при анемии, витамины группы B для нервной системы, а также антиоксиданты, которые борются со старением. Как пояснила Писарева, к противопоказаниям относятся сахарный диабет и лишний вес.