Диетолог объяснил, почему лисички полезнее других грибов

Лисички не только вкусные, но и полезные. Они содержат бета-каротин и витамин D, имея самую низкую калорийность среди других съедобных грибов. Об этом диетолог, кандидат медицинских наук НИИ СП имени Склифосовского Дарья Русакова сообщила 360.ru.

«Их включение в рацион усилит витаминно-минеральный профиль вашего питания», — сказала она.

По информации Русаковой, в лисичках около двух граммов белка и 19 килокалорий на 100 граммов. За счет низкого содержания хитина они легче усваиваются организмом. Высокое содержание меди, цинка, бета-каротина и витамина D делает эти грибы питательным дополнением к ежедневному рациону.

О том, почему лисички не червивеют и можно ли их есть сырыми, рассказали специалисты в материале 360.ru.