Диетолог Ноев: злоупотребление сырниками грозит сахарным диабетом

Регулярное употребление всеми любимых сырников может привести к развитию сахарного диабета и ожирения. Об этом рассказал врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, блюдо в основном готовят из муки самого тонкого помола. В ней не остается белка, только лишь одни углеводы. Сочетание жиров и простых углеводов в сырниках вызывает очень большой риск ожирения, диабета, инсультов, инфарктов и атеросклероза.

Врач отметил, что без вреда здоровью сырники можно есть один или два раза в неделю. При этом готовить их лучше самостоятельно, сообщил сайт kp.ru.