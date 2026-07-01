Диетолог Никифорова рекомендовала добавлять томатную пасту в рацион для защиты кожи

Врач-диетолог Христина Никифорова посоветовала петербуржцам съедать ложку томатной пасты в день, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Об этом сообщил NEWS.ru .

Специалист порекомендовала включить в летний рацион не только томатную пасту, но и вяленые томаты в масле, а также горсть тыквенных семечек, добавил «МК в Питере».

Кроме того, врач посоветовала отказаться от употребления сладких фруктов после посещения пляжа, так как они могут привести к старению кожи.

Никифорова также рекомендовала принимать контрастный душ на ночь и делать сухое растирание кожи в течение дня, чтобы стимулировать лимфоток.