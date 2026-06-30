Диетолог Никифорова назвала алкоголь главным врагом кожи летом

Состояние кожи сильно зависит от питания, особенно в жаркую погоду. Врач-диетолог медицинского курорта VERBA Христина Никифорова объяснила «Вечерней Москве» , какие продукты могут ухудшать внешний вид и провоцировать нежелательные реакции летом.

По словам специалиста, летом обмен веществ ускоряется, а активность пищеварения снижается. Если желудочно-кишечный тракт не справляется с переработкой тяжелой или провоспалительной пищи, недопереработанные метаболиты попадают в кровь, а кожа реагирует на это появлением акне, сухости или отеков.

Среди главных врагов кожи летом врач назвала алкоголь, особенно пиво и коктейли. Алкоголь обезвоживает организм и создает дополнительную нагрузку на печень.

Вторую позицию среди вредных продуктов занимают рафинированный сахар и быстрые углеводы, включая выпечку и сладкие газированные напитки. В жару усиливается процесс гликации — склеивания коллагена молекулами глюкозы, что способствует появлению признаков преждевременного старения.

На третьем месте — молочные продукты, особенно цельное молоко и сладкие йогурты. Летом у многих снижается активность лактазы, а казеин и лактоза под воздействием солнца могут усиливать выработку IGF-1 (гормона, играющего ключевую роль в развитии тканей), что способствует закупорке сальных желез.