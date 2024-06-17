Диетолог назвала крупу, которая снижает уровень «плохого» холестерина

Диетолог Лазуренко: фитостеролы из гречки снижают уровень холестерина в крови

Фото: РИА «Новости»

Содержащиеся в гречневой крупе фитостеролы способствуют снижению уровня холестерина в крови. Об этом сайту Passion рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в целом употребление продуктов, богатых этими веществами, в том числе гречки, орехов, семян, растительных масел помогает бороться с так называемым «плохим» LDL-холестерином.

Это в свою очередь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эксперт.

Однако при условии плохой переносимости этого компонента можно исключить или сократить количество гречки в рационе питания, заключила она.

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