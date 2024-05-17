Нутрициолог Николаева указала на пользу 15-минутной зарядки при похудении | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 11:19 Нутрициолог Николаева указала на пользу 15-минутной зарядки при похудении

Читать 360 в

Нутрициолог Александра Николаева рассказала, как грамотно избавиться от лишнего веса. Стоит исключить из рациона сахар, чипсы и колбасные продукты, отметила эксперт в беседе с сайтом «Петербург2».

Она также указала на эффективность физических нагрузок.

Реклама

«Я не говорю об интенсивных тренировках или ежедневной пробежке, хотя это было бы здорово. Но элементарные ежедневные 10—15 минут зарядки очень помогут», — пояснила врач.

Специалист посоветовала соблюдать режим дня и поддерживать водный баланс. Питание должно быть разнообразным: рыба, мясо, птица, субпродукты, добавил RT.