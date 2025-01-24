Доктор медицинских наук и диетолог Марият Мухина выделила наиболее полезные виды рыбы для людей старшего возраста. Она рекомендовала включать в рацион треску, минтай и хека, сообщила « Москва 24 ».

По словам медика, эти сорта богаты йодом, белком и полиненасыщенными кислотами, а также отличаются довольно бюджетной стоимостью.

«Йод активирует щитовидную железу, синтез ее гормонов и метаболизм. Особенно он нужен пожилым, которые живут вдали от моря», — отметила врач.

Мухина подчеркнула, что рыба должна присутствовать в меню пожилых людей минимум пять раз в неделю. Рекомендуемый размер порции — 150-200 граммов в день, добавило радио «КП».