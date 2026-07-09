Диетолог Мухина предупредила, что употребление неочищенной воды вызывает снижение тестостерона
Диетолог Марият Мухина в интервью ИА НСН предупредила о продуктах, провоцирующих выработку женских гормонов у мужчин.
По ее словам, употребление пива, неочищенной воды и соевых продуктов может привести к серьезным нарушениям репродуктивной функции.
«В неочищенную и водопроводную попадает множество женских гормонов. Поэтому началась ужасная стерилизация мужчин», — заявила медик.
Врач также отметила, что лишний вес приводит к увеличению выработки эстрогена. Избыток убивает репродуктивную систему и провоцирует снижение либидо.