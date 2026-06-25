Диетолог Мухина перечислила полезные продуктах в роллах

Диетолог Марият Мухина поделилась с ИА НСН информацией о том, какие роллы могут быть полезны для здоровья. Она отметила, что наличие качественной рыбы и нори делает роллы ценным источником питательных веществ.

Мухина подчеркнула, что в роллах содержатся жирные сорта рыбы, такие как лосось, тунец и угорь, которые богаты омега-3 и белком. Нори же привносят в рацион йод и витамины группы А и В. Однако врач обратила внимание на то, что рыба для суши и роллов должна быть замороженной.

При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта диетолог рекомендовала отказаться от роллов с крем-чизом и острыми добавками. Безопасной дневной порцией она назвала до 150 граммов рыбы и 200 граммов риса, что примерно соответствует семи суши, передает RT.