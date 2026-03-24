Диетолог Мухина отметила, что после 25 лет обменные процессы ежегодно замедляются на 2%

Абдоминальное ожирение представляет серьезную угрозу для здоровья, так как жир скапливается внутри брюшной стенки, оказывая давление на внутренние органы. Это может привести к смещению сердца и негативно сказаться на органах малого таза, вызывая множество осложнений, рассказала ИА НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Врач подчеркнула, что самостоятельное снижение веса не всегда безопасно. Резкое похудение может спровоцировать опущение внутренних органов, что чревато синдромом опущенной почки и повышением артериального давления. Поэтому важно следить за тем, чтобы при снижении веса расходовались внешние жиры, а не внутренние. Это возможно только под контролем врача.

Специалист также отметила, что обменные процессы в организме начинают меняться уже после 25 лет, снижаясь каждый год на 2%. К 50 годам интенсивность метаболических процессов составляет всего 50% от уровня в 25 лет. Это означает, что для поддержания нормального веса необходимо либо увеличивать физическую активность, либо сокращать количество потребляемой пищи.