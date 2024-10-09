Диетолог Морозов посоветовал молодым людям есть на завтрак авокадо

После достижения 30-летнего возраста обмен веществ у человека начинает постепенно замедляться, поэтому важно внимательно относиться к своему питанию и ограничивать потребление простых углеводов. Об этом рассказал врач-диетолог и гастроэнтеролог Сергей Морозов в беседе с «Газетой.ru» .

Необходимо включать в рацион достаточное количество белка. Например, утро стоит начать с завтрака, который может состоять из омлета с авокадо или тоста с рыбой. Также важно употреблять полезные углеводы, которые обеспечивают организм необходимой энергией.

Кроме того, эксперт порекомендовал добавлять зелень в каждый прием пищи — такие как шпинат, петрушка или кинза. Важным аспектом также является потребление достаточного количества воды и минимизация частых перекусов, добавил сайт KP.RU.