Диетолог Морозов посоветовал молодым людям есть на завтрак авокадо

После достижения 30-летнего возраста обмен веществ у человека начинает постепенно замедляться, поэтому важно внимательно относиться к своему питанию и ограничивать потребление простых углеводов. Об этом рассказал врач-диетолог и гастроэнтеролог Сергей Морозов в беседе с «Газетой.ru».
Необходимо включать в рацион достаточное количество белка. Например, утро стоит начать с завтрака, который может состоять из омлета с авокадо или тоста с рыбой. Также важно употреблять полезные углеводы, которые обеспечивают организм необходимой энергией.
Кроме того, эксперт порекомендовал добавлять зелень в каждый прием пищи — такие как шпинат, петрушка или кинза. Важным аспектом также является потребление достаточного количества воды и минимизация частых перекусов, добавил сайт KP.RU.
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