Диетолог Мойсенко усомнилась в натуральности покупных йогуртов

Кандидат медицинских наук и диетолог Римма Мойсенко в интервью радиостанции Sputnik рассказала, почему покупные йогурты могут быть не так полезны, как кажется.

По словам эксперта, найти натуральный йогурт в магазинах сегодня крайне сложно. Она сравнила изделия, представленные на прилавках, с «котом в мешке», так как производители могут добавлять различные ингредиенты, которые не всегда полезны для здоровья.

«Да, может быть написано „натуральный“, но слово „натуральный“ ни к чему не обязывает, нет критериев „натуральный“, поэтому мы не знаем, насколько он на самом деле натуральный», — объяснила Мойсенко.

Она посоветовала делать йогурт самостоятельно, используя специальные закваски и обычное молоко.