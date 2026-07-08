Диетолог Мойсенко указала, что бобовые культуры помогают снизить риск болезней сердца

Врач-диетолог Римма Мойсенко в интервью «Радио 1» поделилась полезной информацией о продуктах, которые могут помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Она рекомендует включать в рацион бобовые культуры.

Мойсенко объяснила, что бобовые способствуют снижению уровня холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки, которая выступает в роли абсорбента для липопротеидов низкой плотности. Специалист подчеркнула, что употребление бобовых может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, которые лидируют по распространенности в мире, отметил URA.RU.

Кроме того, диетолог добавила, что бобовые являются отличным источником белка. В 100 граммах этих продуктов содержится от 21 до 28 граммов белка, что делает их прекрасной альтернативой мясу, рыбе и птице. Увеличив порцию бобовых, можно получить достаточное количество белка — важного строительного материала для клеток.